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14 мая 2025, 08:39

На Ровенщине разоблачили группу наркоторговцев: изъяли PVP, оружие и взрывчатку

14 мая 2025, 08:39
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фото: Национальная полиция
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В Сарненском районе Ровенской области правоохранители разоблачили трех жителей села Томашгород, которые наладили незаконный сбыт наркотиков

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Следователи задокументировали по меньшей мере четыре факта реализации особо опасного психотропного вещества "альфа-PVP" и каннабиса.

Фигурантами дела являются мужчины 33, 50 и 54 года.

Во время санкционированных обысков по месту их жительства полиция изъяла:

  • 50 г альфа-PVP,
  • 200 г взрывчатого вещества,
  • 3 единицы незарегистрированного оружия,
  • 2 кг янтаря,
  • мобильные телефоны, весы, приспособления для употребления наркотиков.

Следователи сообщили трем злоумышленникам о подозрении.

Суд избрал 50-ти и 33-летнему мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 240 тысяч и 340 тысяч соответственно, который они не внесли.

Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения их приспешнику, 54-летнему жителю Сарненского района.

Напомним, в Украине идет спецоперация Национальной полиции, в рамках которой проводится более 200 обысков одновременно в разных регионах.

Ранее полицейские Черниговщины приостановили деятельность масштабного канала сбыта наркотиков по всей стране и задержали троих участников преступной группы.

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