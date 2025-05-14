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14 травня 2025, 08:39

На Рівненщині викрили групу наркоторговців: вилучили PVP, зброю та вибухівку

14 травня 2025, 08:39
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фото: Національна поліція
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У Сарненському районі Рівненської області правоохоронці викрили трьох мешканців села Томашгород, які налагодили незаконний збут наркотиків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що слідчі задокументували щонайменше чотири факти реалізації особливо небезпечної психотропної речовини "альфа-PVP" та канабісу.

Фігурантами справи є чоловіки віком 33, 50 та 54 роки.

Під час санкціонованих обшуків за місцем їхнього проживання поліція вилучила:

  • 50 г альфа-PVP,
  • 200 г вибухової речовини,
  • 3 одиниці незареєстрованої зброї,
  • 2 кг бурштину,
  • мобільні телефони, ваги, пристрої для вживання наркотиків.

Слідчі повідомили трьом зловмисникам про підозру.

Суд обрав 50-ти та 33-річному чоловікам запобіжні заходи у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 240 тисяч та 340 тисяч відповідно, яку вони не внесли.

Крім того, вирішується питання про обрання запобіжного заходу їхньому поплічнику, 54-річному жителю Сарненського району.

Нагадаємо, в Україні триває спецоперація Національної поліції, у межах якої проводиться понад 200 обшуків одночасно в різних регіонах.

Раніше поліцейські Чернігівщини припинили діяльність масштабного каналу збуту наркотиків по всій країні та затримали трьох учасників злочинної групи.

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