На Тернопольщине мужчина обокрал больницу: вынес два ноутбука
В Тернопольской области полиция расследует дерзкую кражу из медицинского учреждения. Неизвестный мужчина проник в приемное отделение и вынес оттуда два ноутбука на сумму почти 22 тысяч гривен
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Правоохранители быстро установили личность злоумышленника — им оказался 45-летний житель Тернополя, ранее судимый за имущественные преступления.
Вор продал технику на рынке всего за 1000 гривен.
Полицейские разыскали покупателя, изъяли ноутбуки и продолжают следственные действия.
Мужчине инкриминируют ч. 4 ст. 185 УКУ — воровство в больших размерах или в условиях военного положения.
Напомним, на Житомирщине мужчина пытался ограбить ювелирный магазин хоккейной клюшкой.
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