Наркобизнес под ударом: Нацполиция проводит масштабную спецоперацию
В Украине продолжается спецоперация Национальной полиции, в рамках которой проводится более 200 обысков одновременно в разных регионах. Ее цель — ликвидировать разветвленную сеть наркобизнеса, действовавшую в промышленных масштабах
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
Отмечается, что правоохранители документируют факты производства и сбыта наркотиков в промышленных масштабах.
Также ликвидируют нарколаборатории и склады по фасовке "товара", среди которых альфа-PVP, амфетамин и мефедрон.
В Нацполиции отметили, что информацию о результатах операции обнародуют в ближайшее время.
Напомним, полицейские Черниговщины приостановили деятельность масштабного канала сбыта наркотиков по всей стране и задержали троих участников преступной группы.