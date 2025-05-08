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08 мая 2025, 08:22

Семейный бизнес: на Черниговщине задержали наркоторговцев

08 мая 2025, 08:22
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фото: Национальная полиция
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Полицейские Черниговщины прекратили деятельность масштабного канала сбыта наркотиков по всей стране и задержали троих участников преступной группы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что участниками наркобизнеса оказались трое жителей Чернигова – отец и сын 60 лет и 21 год, а также их 38-летний сообщник.

Злоумышленники систематически занимались фасовкой наркотиков растительного происхождения и последующим их распространением. Также они периодически отправляли оптовые партии наркотиков своим заказчикам в разные регионы Украины, используя почтовые сервисы.

Правоохранители провели ряд одновременных санкционированных обысков в помещениях наркодилеров, их транспортных средствах и помещениях, которыми пользовались фигуранты.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли суммарно более полусотни зип-пакетов с расфасованными наркотиками растительного происхождения и два пакета такого же вещества, подготовленного к фасовке.

Также изъяты значительные запасы упаковочных средств, электронные весы и посуда с наслоениями растительного вещества, устройства для потребления наркотиков, наличные средства в отечественной и иностранной валютах, банковские карточки, блокнот с черновыми записями, другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Каждому из фигурантов сообщили о подозрении. Им грозит лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили группу наркоторговцев, которые продавали по всей Украине наркотики и психотропы.

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Чернигов наркобизнес наркотики почта полиция отец сын
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