На Львовщине задержан злоумышленник, подозреваемый в распространении наркотиков
В Шептицком полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в распространении наркотиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
Правоохранители установили, что 44-летний местный житель хранил и сбывал наркосодержащие таблетки, совершая почтовые отправления.
Полицейские задокументировали несколько фактов распространения фигурантом наркосодержащих таблеток и задержали его 10 мая при попытке очередной отправки. С готовой к отправке посылки правоохранители изъяли наркосодержащие таблетки.
За совершенное мужчине грозит наказание – лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, во Львовской области пограничники остановили незаконный ввоз жидкостей для электронных сигарет на миллион гривен.