На Львовщине задержан злоумышленник, подозреваемый в распространении наркотиков

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В Шептицком полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в распространении наркотиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Правоохранители установили, что 44-летний местный житель хранил и сбывал наркосодержащие таблетки, совершая почтовые отправления.

Полицейские задокументировали несколько фактов распространения фигурантом наркосодержащих таблеток и задержали его 10 мая при попытке очередной отправки. С готовой к отправке посылки правоохранители изъяли наркосодержащие таблетки.

За совершенное мужчине грозит наказание – лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области пограничники остановили незаконный ввоз жидкостей для электронных сигарет на миллион гривен.