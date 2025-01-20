В одном из лицеев Ровенской области учитель избил ученика

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Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что школа должна быть территорией безопасности для учащихся, местом знаний, а не насилием.

"В одном из лицеев на Ровенщине произошла недопустимая ситуация. Дело у меня на личном контроле. Подобные действия не должны иметь место ни в одном учебном заведении. Поэтому, по результатам проверки, выводы будут более решительными!", - подчеркнул Александр Коваль.

Вскоре стало известно, что инцидент произошел в селе Мульчицы. Начальник управления образования исполнительного комитета Варашского городского совета Елена Корень сообщила, что по факту избиения ученика Мульчицкого лицея уже начали служебное расследование.

"Учитель никоим образом и ни при каких обстоятельствах не имел права применять силу и оказывать физическое насилие над ребенком… мне лично звонил папа ребенка, с которым имели разговор, содержательный разговор. Ситуация сложная, в психологической помощи нуждаются все", – отметила Елена Корень.

Напомним, ранее в Ровенской области 14-летний подросток принес в школу нож и ранил им одноклассника.