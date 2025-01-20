В одном из лицеев Ровенской области учитель избил ученика
В Варашской общине Ровенщины учитель избил ученика. Продолжается проверка всех обстоятельств инцидента
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
Он подчеркнул, что школа должна быть территорией безопасности для учащихся, местом знаний, а не насилием.
"В одном из лицеев на Ровенщине произошла недопустимая ситуация. Дело у меня на личном контроле. Подобные действия не должны иметь место ни в одном учебном заведении. Поэтому, по результатам проверки, выводы будут более решительными!", - подчеркнул Александр Коваль.
Вскоре стало известно, что инцидент произошел в селе Мульчицы. Начальник управления образования исполнительного комитета Варашского городского совета Елена Корень сообщила, что по факту избиения ученика Мульчицкого лицея уже начали служебное расследование.
"Учитель никоим образом и ни при каких обстоятельствах не имел права применять силу и оказывать физическое насилие над ребенком… мне лично звонил папа ребенка, с которым имели разговор, содержательный разговор. Ситуация сложная, в психологической помощи нуждаются все", – отметила Елена Корень.
Напомним, ранее в Ровенской области 14-летний подросток принес в школу нож и ранил им одноклассника.