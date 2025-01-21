Избиение ученика 8-го класса в лицее на Ровенщине: мать ребенка претензий к учителю не имеет

скриншот с видео

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента по факту избиения учителем ученика Мульчицкого лицея в Варашской общине

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 18 января офицер службы образовательной безопасности Варашского района обнаружила в соцсетях видео, на котором учитель несколько раз ладонью ударил учащегося 8-го класса.

По имеющимся данным, иметь ребенка претензий к учителю нет и участником уголовного процесса быть не хочет. Об этом женщина сообщила в телефонном режиме.

"Впрочем, следственным подразделением решается правовая квалификация указанного инцидента. Полицейские инициировали проведение проверки в лицее: привлечены все необходимые службы", – проинформировали правоохранители.

Напомним, в Варашской общине Ровенщины учитель избил ученика. Инцидент произошел в лицее в селе Мульчицы. Глава ОВА Александр Коваль держит это дело на личном контроле.