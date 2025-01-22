Пытки и вымогательство средств у 12-летней девочки в Белой Церкви: 16-летнего подростка взяли под стражу

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В среду, 22 января, суд избрал меру пресечения 16-летнему юноше за пытки и вымогательство денег у 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области. Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

"На время досудебного расследования несовершеннолетний два месяца будет находиться под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Юноша фигурирует среди других участников избиения девочки. Правоохранители переквалифицировали действия всех участников преступления — досудебное расследование осуществляют по факту пытки, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Фигурантам будет грозить максимальный срок наказания – до 10 лет тюрьмы.

Напомним, подростки собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю девушку. Там 16-летний парень угрожал ей, ударил и распилил в лицо газовый баллончик. Кроме того, фигурант оказывал на девочку психологическое давление и требовал 15 тысяч гривен.

20 января правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему юноше по факту пыток и вымогательств средств.

Ранее сообщалось, что полиция установила 10 участников события.