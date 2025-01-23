Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте

На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают потерпевшую, требуя от нее деньги. Подписчики в соцсетях даже начали писать, что якобы в этом деле замешаны наркотики, а родители тех, кто избивал девушку, являются чиновниками, а потому им все сойдет с рук. RegioNews разбирался в этой ситуации, в результате которой пострадала 12-летняя девочка

На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают потерпевшую, требуя от нее деньги. Подписчики в соцсетях даже начали писать, что якобы в этом деле замешаны наркотики, а родители тех, кто избивал девушку, являются чиновниками, а потому им все сойдет с рук. RegioNews разбирался в этой ситуации, в результате которой пострадала 12-летняя девочка

Как издевались над потерпевшей

Видео с издевательствами над потерпевшей уже облетело много пабликов в соцсетях. На нем видно, как подростки унижают и бьют девочку, восклицая: "Научись отвечать за свои слова и действия". Один из причастных к избиению даже говорил, что девушка хотела "мусорнуться", а кто-то заявил, что ее нужно зарыть в луже. Также перед избиением потерпевшей один из подозреваемых читал "Отче наш". Все это сопровождалось не только избиением, но и распылением газа в лицо 12-летней девочки.

Из сообщения в Facebook писателя и кинорежиссера Олега Ущенко следует, что отец, родной и двоюродный братья избитой девочки сейчас находятся на фронте. Далее он пишет следующее: "В школе вашей дочери на 2 года старшая девочка предлагает траву. Но говорит, что нет денег, старшая говорит, что ерунда, отдашь позже. Но вашей дочери хватает ума отказаться. Но! Она рассказывает подругам, что старшая предлагала траву. Кто-то доносит старшей, что ваша дочь "болтает" и "сдает" старшую. Та собирает таких же мелких распространителей травы, в основном детей мелких чиновников в городе и полиции (о полиции еще надо перепроверить, но будто кто-то из родственников держащего девочку за волосы работает в правоохранительных органах, и "наркокартель" из школьников от 14 до 16 лет идет разбираться с 12-летним ребенком, когда она выгуливает собаку".

Также журналисты выяснили, что избитая девушка переселенка из другого региона.

Реакция полиции

Из-за резонанса этого события 22 января руководство полиции Киевщины даже дало брифинг. В полиции признали, что само издевательство над девушкой произошло еще 11 января. В тот же день к сотрудникам полиции Белой Церкви обратилась мать девочки. Она требовала привлечь к ответственности родителей детей, избивших ее дочь, а также провести профилактические беседы с самими детьми. В полиции говорят, что сразу начали выяснять первоочередные обстоятельства происшествия, а впоследствии мать потерпевшей написала заявление с просьбой привлечь к ответственности как родителей, так и детей, которые издевались над ее дочерью. 16 января полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье — нанесение легких телесных повреждений.

А уже 20 января на своей странице в Facebook правоохранители Киевской области заявили, что один из несовершеннолетних, 16-летний юноша, участвовавший в издевательствах над девушкой, получил уведомление о подозрении. Следователи установили, что подозреваемый несовершеннолетний с целью устрашения девушки угрожал ей, а также ударил ее по голове. Напоследок он даже распылил в лицо потерпевшей газовый баллончик. Также установлено, что подозреваемый юноша оказывал над потерпевшей психологическое давление и требовал у нее 15 тыс. грн. Теперь юноша подозреваемый по факту издевательств и вымогательства денег во время военного положения. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины — "вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо совершенное организованной группой, либо сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения, наказуемого лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества".

Также молодому человеку инкриминируют ч. 1 ст. 127 УКУ — "издевательства, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью заставить потерпевшего или иное лицо совершить противоречащие их воле действия, в том числе получить от него или другого лица сведения или признания, или с целью наказать его или иное лицо за действия, совершенные им или другим лицом или в совершении которых он или другое лицо подозревается, а также с целью запугивания или дискриминации его или других лиц - наказывается лишением свободы на срок от 2 до 2 5 лет".

22 января по решению суда подозреваемый несовершеннолетний на два месяца отправлен в СИЗО без права внесения залога.

Следует отметить, что чем дальше проходило расследование правоохранителей, тем больше участников избиения девочки стало фигурировать. Например, в ходе проверки первоначально было установлено, что телесные повреждения ребенку нанесли три человека — ровесница девочки, а также 15-летний и 16-летний парни. Впоследствии было установлено уже семь участников этого события в возрасте от 12 до 16 лет. Сейчас же их уже 10, а правоохранители переквалифицировали действия всех участников преступления и осуществляют досудебное расследование по факту издевательств, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает максимальный срок наказания до 10 лет лишения свободы. Хотя сначала в отношении трех несовершеннолетних, кроме 16-летнего юноши, который уже в СИЗО, полицейские Киевщины расследовали уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины — "преднамеренное легкое телесное повреждение", а максимальная санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет.

Реакция полиции на то, что пишут в соцсетях

В полиции также ответили на то, что пишут пользователи соцсетей и в СМИ по воводу инцидента, мол, несовершеннолетние участники избиения девочки являются детьми чиновников или правоохранителей. На это в полиции Киевщины заявили, что на данный момент им неизвестно о том, что родители этих детей причастны к властным структурам или правоохранительной системе, но некоторые из них служат в ВСУ. Кроме этого, в соцсетях даже писали о том, что некоторые несовершеннолетние, фигурирующие в скандале, якобы торгуют наркотическими средствами. Например, во время брифинга в полиции Киевщины один из представителей СМИ заявил, что одна из родственниц потерпевшей рассказывала журналистам, что якобы потерпевшей девушке предлагали попробовать некое наркотическое вещество, но она отказалась, после чего рассказала об этом своим подругам. Якобы за это ее и пытали. В полиции отметили, что устанавливаются все мотивы издевательств над девочкой, а также проверяются предположения, что к этому могут быть причастны наркотики, но пока следствию неизвестно о том, что потерпевшую пытались принулить к употреблению наркотических веществ.

Что говорят педагоги

По словам начальника управления образования и науки Белоцерковского городского совета Юрия Петрика, об избиении 12-летней девочки им стало известно после обеда 15 января, когда как сам инцидент, как уже отмечалось, произошел 11 января.

"Об этом узнала классный руководитель девочки из разговоров об этом других учеников. После этого классный руководитель доложила директору школы, где учится девочка, а уже директор доложил об этом руководителям управления образования", — отметил Юрий Петрик.

Он заверил, что выступает за объективное расследование ситуации, мол, никто не будет пытаться "замять" ситуацию, как об этом высказываются некоторые пользователи в соцсетях.

Местные журналисты говорят, что в соцсетях даже есть призывы к самосуду над подозреваемыми. В то же время в управлении образования Белоцерковского горсовета уверяют, что провели с детьми из школы, где учится потерпевшая, воспитательную работу, объяснив, что самосуд — такое же преступление, как и то, что совершили подростки, избив девочку.

В каком состоянии находится потерпевшая

В полиции Киевской области отмечают, что девочка прошла обследование и после судебных экспертиз можно будет констатировать наличие телесных повреждений. С самого начала и сейчас с девушкой работают психологи.

В то же время, Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что его представитель в Киевской области Никита Козыренко уже взял под личный контроль это дело, сотрудничая с полицией области. Представители Офиса Омбудсмана уже встретились с пострадавшей и ее семьей, а также провели встречу с директором школы, в которой учатся ученики причастные к этому событию. Руководство заверило, что будут проведены разъяснительные работы как с учащимися, так и с родителями по предотвращению аналогичных случаев.