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В селе Копыщи Коростенского района 52-летняя мать издевалась над ребенком. Полиция расследует уголовное производство в отношении женщины

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел еще в сентябре 2024 года. Сцены насилия зафиксировал на видео товарищ мальчика, живущий по соседству. В январе этого года он передал запись однокласснику. Впоследствии видео опубликовали в соцсетях.

Сейчас семья находится под контролем соцслужб для предотвращения подобных случаев в будущем.

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении женщины по ч. 1 ст. 126 (побои и пытки) УК Украины. Проводятся соответствующие психологические экспертизы, решается вопрос о сообщении обидчице о подозрении.

Напомним, ранее в полиции раскрыли новые подробности избиения 12-летней девочки в Белой Церкви.