Била 10-летнего сына: на Житомирщине женщина издевалась над ребенком
В селе Копыщи Коростенского района 52-летняя мать издевалась над ребенком. Полиция расследует уголовное производство в отношении женщины
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Инцидент произошел еще в сентябре 2024 года. Сцены насилия зафиксировал на видео товарищ мальчика, живущий по соседству. В январе этого года он передал запись однокласснику. Впоследствии видео опубликовали в соцсетях.
Сейчас семья находится под контролем соцслужб для предотвращения подобных случаев в будущем.
Правоохранители открыли уголовное производство в отношении женщины по ч. 1 ст. 126 (побои и пытки) УК Украины. Проводятся соответствующие психологические экспертизы, решается вопрос о сообщении обидчице о подозрении.
Напомним, ранее в полиции раскрыли новые подробности избиения 12-летней девочки в Белой Церкви.