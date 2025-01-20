В Белой Церкви подростки избили 12-летнюю девочку
В полицию Белой Церкви поступило сообщение, что группа подростков избила 12-летнюю девочку
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполицих в Киевской области, передает RegioNews .
По информации правоохранителей, свои действия несовершеннолетние снимали по телефону. В ходе проверки полицейские выяснили, что телесные повреждения малолетний нанесли трое несовершеннолетних: ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние ребята.
Правоохранители также обнаружили видео с избиением девочки вышеуказанными детьми.
Сотрудники дознания Белоцерковского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту избиения малолетнего ребенка. Впоследствии полицейские дадут правовую оценку действиям каждого из фигурантов на видео в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Ранее сообщалось, что в помещении одного из лицеев Ивано-Франковска между учащимися 9 класса произошел конфликт, во время которого школьник избил одноклассницу .
Напомним, в апреле в одной из школ Киева избили 13-летнего мальчика , ему пришлось делать операцию.