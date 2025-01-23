скриншот с видео

Правоохранители сообщили об очередном случае насилия в отношении девочки-подростка. Процесс избиения девочки сняли на видео и обнародовали в сети

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что этот факт полицейские обнаружили 23 января во время мониторинга соцсетей.

Видео избиения ребенка появилось в одном из Telegram-каналов. На обнародованных кадрах видно, как две юные девушки бьют по очереди девочку-подростка в лицо и смеются. А пострадавшая девочка при этом плачет.

Правоохранители устанавливают участников происшествия.

Напомним, 22 января суд избрал меру пресечения 16-летнему юноше за пытки и вымогательство денег у 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: Пытки 12-летней девочки в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте