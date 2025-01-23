Полиция сообщила о новом случае избиения подростка – на этот раз в Винницкой области

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Правоохранители начали расследование по избиению 12-летнего мальчика в Винницкой области. Видео избиения было обнародовано в социальных сетях

Об этом сообщили в полиции Винницкой области, передает RegioNews.

В полицию обратилась мать мальчика, жительница Хмельницкого района. Она рассказала, что увидела в сети видео, как ее сына, ученика 6-го класса, возле местного магазина бьет восьмиклассник. Нападавший учится в том же лицее, что и сын женщины.

Полицейские выяснили, что это произошло 6 января. А избиение по указанию 13-летнего нападавшего снимал одноклассник потерпевшего.

Правоохранители изучили видео, провели опрос участников происшествия, свидетелей и их родителей.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

Напомним, подростки собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю девушку. Там 16-летний парень угрожал ей, ударил и распилил в лицо газовый баллончик. Кроме того, фигурант оказывал на девочку психологическое давление и требовал 15 тысяч гривен.

20 января правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему юноше по факту пыток и вымогательства средств. Его взяли под арест.

Ранее сообщалось, что полиция установила 10 участников события.

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