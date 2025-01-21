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21 января 2025, 19:37

В полиции раскрыли новые подробности избиения 12-летней девочки в Белой Церкви

21 января 2025, 19:37
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фото: соцсети
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Правоохранители установили уже 10 участников избиения 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области

Об этом сообщил начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий Богдан в эфире телеканала "Мы – Украина", передает RegioNews.

По словам представителя полиции, конфликт возник из-за слухов, которые потерпевшая якобы распространяла относительно нескольких участников происшествия и возможного повреждения ею дверей в квартиру, в которой проживает одна из участниц. За их ремонт у девочки и требовали средства.

Полиция установила 10 участников данного события. Это дети от 10 до 16 лет. Одному из участников происшествия, 16-летнему парню, сообщили о подозрении.

Напомним, подростки собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю девушку. Там 16-летний парень угрожал ей, ударил и распилил в лицо газовый баллончик. Кроме того, фигурант оказывал на девочку психологическое давление и требовал 15 тысяч гривен.

20 января правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему юноше по факту пыток и вымогательства средств. Ранее сообщалось, что полиция установила семерых участников происшествия.

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