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Юноша, фигурирующий среди других участников избиения девочки в городе Белая Церковь, получил подозрение по факту пытки и вымогания денег

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Парень и другие несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю девочку. В дальнейшем с целью устрашения девочки юноша угрожал и ударил ее по голове, после чего распылил в лицо газовый баллончик.

Одновременно с физической расправой 16-летний фигурант оказывал на девочку психологическое давление и требовал с нее 15 тысяч гривен.

За совершенное юноше грозит до 12 лет тюрьмы.

В полиции отметили, что в отношении еще трех несовершеннолетних расследуют уголовное производство по ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Напомним, избиение и издевательство над 12-летней девочкой несовершеннолетние снимали по телефону.