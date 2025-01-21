Пытки и вымогательство денег у 12-летней девочке: на Киевщине объявили подозрение 16-летнему юноше
Юноша, фигурирующий среди других участников избиения девочки в городе Белая Церковь, получил подозрение по факту пытки и вымогания денег
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Парень и другие несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю девочку. В дальнейшем с целью устрашения девочки юноша угрожал и ударил ее по голове, после чего распылил в лицо газовый баллончик.
Одновременно с физической расправой 16-летний фигурант оказывал на девочку психологическое давление и требовал с нее 15 тысяч гривен.
За совершенное юноше грозит до 12 лет тюрьмы.
В полиции отметили, что в отношении еще трех несовершеннолетних расследуют уголовное производство по ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).
Напомним, избиение и издевательство над 12-летней девочкой несовершеннолетние снимали по телефону.