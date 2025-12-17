На Прикарпатье задержали мужчину, который забил соседа насмерть

Фото: Национальная полиция

В селе Пасичная, Надвирянского района, полиция задержала мужчину, который нанес многочисленные удары односельчанину, в результате чего тот умер

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 14 декабря местный житель обнаружил во дворе тело мужчины 1971 года без признаков жизни. На место приехали следственно-оперативная группа и медики.

По данным следствия, накануне потерпевший распивал алкоголь вместе с подозреваемым, 1992 года рождения. Ночью между ними возник конфликт, во время которого фигурант нанес многочисленные удары руками и ногами в голову. Пострадавший потерял сознание и впоследствии умер во дворе.

Полицейские оперативно разыскали подозреваемого по месту жительства. Муж признал свою вину. Ему сообщено о подозрении.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

