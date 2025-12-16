20:44  16 декабря
17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
14:55  16 декабря
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
16 декабря 2025, 18:45

На Харьковщине мужчина напал на знакомого с ножом: ударил прямо в грудь

16 декабря 2025, 18:45
Фото: Нацполиция
Полиция сообщила о подозрении жителю Харьковщины. Он напал на человека с ножом

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Лебяже Чугуевского района. Двое мужчин поссорились. Злоумышленник ударил 30-летнего "соперника" ножом в грудь. Потерпевшего госпитализировали медики.

"Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет", - сообщили в полиции.

Напомним, во время проверки документов 30-летний житель Львова применил к военному газовый баллончик, ударил его ножом и скрылся. Потерпевший (ветеран АТО) был госпитализирован с критическими повреждениями. Однако усилия медиков, к сожалению, военный не выжил.

