Фото: Нацполиция

Полиция сообщила о подозрении жителю Харьковщины. Он напал на человека с ножом

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Лебяже Чугуевского района. Двое мужчин поссорились. Злоумышленник ударил 30-летнего "соперника" ножом в грудь. Потерпевшего госпитализировали медики.

"Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет", - сообщили в полиции.

Напомним, во время проверки документов 30-летний житель Львова применил к военному газовый баллончик, ударил его ножом и скрылся. Потерпевший (ветеран АТО) был госпитализирован с критическими повреждениями. Однако усилия медиков, к сожалению, военный не выжил.