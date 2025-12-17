На Прикарпатті затримали чоловіка, який забив сусіда до смерті

Фото: Національна поліція

У селі Пасічна, Надвірянського району, поліція затримала чоловіка, який завдав численних ударів односельцю, унаслідок чого той помер

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 14 грудня місцевий мешканець вияв на подвір'ї тіло чоловіка 1971 року народження без ознак життя. На місце приїхали слідчо-оперативна група та медики.

За даними слідства, напередодні потерпілий розпивав алкоголь разом із підозрюваним, 1992 року народження. Вночі між ними виник конфлікт, під час якого фігурант завдав численних ударів руками та ногами в голову. Потерпілий знепритомнів і згодом помер на подвір’ї.

Поліцейські оперативно розшукали підозрюваного за місцем проживання. Чоловік визнав свою вину. Йому повідомлено про підозру.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Дніпрі перед судом постане чоловік, який до смерті побив людину. Відомо, що 34-річний чоловік неодноразово бив потерпілого. У серпні цього року вони знову посварились. Тоді зловмисник завдав 55-річному чоловіку численних ударів. На жаль, від отриманих травм він помер.