В Киевской области произошло тройное ДТП: пострадали двое водителей

ДТП произошло на автодороге Белая Церковь – Фастов, близи села Дрозды в Белоцерковском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель внедорожника Mitsubishi двигался в направлении села Дрозды. Выполняя маневр обгона грузовика, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Peugeot, а также задел кузов грузовика.

В результате аварии травмы получили 29-летняя водитель Peugeot и 29-летний водитель Mitsubishi. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

