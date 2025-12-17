Фото из открытых источников

В Украине в ноябре по государственной программе компенсации стоимости разминирования операторы противоминной деятельности очистили 3798 гектаров земель. Специалисты продолжают очищать земли от мин

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В Министерстве экономики рассказали, что стоимость работ по разминированию в ноябре составила 191,5 миллиона гривен. Операторы выполнили пять соглашений по разминированию агроземель. Средняя стоимость разминированной в ноябре земли в рамках программы составила 50,4 тысяч гривен за гектар.

Кроме того, с момента запуска государственной программы компенсаций было подписано 107 договоров на разминирование 17,86 тысячи гектаров земель сельско-хозяйственного назначения. Речь идет о работах около 1,05 миллиарда гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны специалисты разминировали более 220 тысяч гектаров земель, в том числе сельскохозяйственных угодий, прифронтовых зон и местностей, где продолжались активные боевые действия. Работы выполняют ежедневно, ведь минная опасность остается одним из главных препятствий возвращения людей к привычной жизни в освобожденных районах.