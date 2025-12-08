12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 11:11

На Прикарпатті під час конфлікту 36-річний чоловік смертельно побив односельця

08 грудня 2025, 11:11
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Коломийщини повідомили про підозру 36-річному чоловіку, який побив свого односельця. Конфлікт між двома чоловіками закінчився тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілого, від яких він помер у лікарні

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілий та нападник розпивали спиртні напої у будинку фігуранта. Під час раптового конфлікту молодший чоловік кілька разів ударив односельця по голові. Потерпілий зміг вийти з будинку, але дорогою додому знепритомнів. Його помітив місцевий житель і викликав "швидку".

Попри надану медичну допомогу, чоловік помер у лікарні.

Нападника затримали за місцем проживання. Він раніше не був судимий.

Слідчі повідомили йому про підозру. Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, в Рівненській області засудили чоловіка, який жорстоко побив односельця. Все почалося зі сварки через звинувачення у крадіжці. Інцидент стався у квітні цього року в селі Почапки. 62-річного потерпілого госпіталізували з пораненням черевної порожнини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область конфлікт алкоголь Побиття односельці поліція підозра
В Івано-Франківську жінка з ножем напала на перехожих
07 грудня 2025, 20:15
На Київщині побили 15-річну дівчинку
05 грудня 2025, 22:30
Убив та закопав на городі: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив знайомого
05 грудня 2025, 21:40
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
У Кривому Розі загорівся житловий будинок: квартира вигоріла вщент
08 грудня 2025, 14:55
Перебронювати працівників через "Дію" можна буде лише за 24 години
08 грудня 2025, 14:15
Кабмін спростив бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств
08 грудня 2025, 13:48
ДБР суттєво нарощує боротьбу з корупцією
08 грудня 2025, 13:19
Зґвалтування 13-річної дитини на Дніпропетровщині: прокуратура оскаржуватиме рішення суду
08 грудня 2025, 13:14
У Кам'янці-Подільському посадовців судитимуть за незаконний демонтаж корпусу лікарні
08 грудня 2025, 13:13
Українські прикордонники вибороли "золото" на чемпіонаті Європи з гирьового спорту
08 грудня 2025, 13:09
У нас свідомий вибір довгої війни заради збереження правлячої касти
08 грудня 2025, 12:59
Стефанчук підписав держбюджет-2026: документ передали Зеленському
08 грудня 2025, 12:58
На Запоріжжі пролунали вибухи: росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі
08 грудня 2025, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »