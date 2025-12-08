На Прикарпатті під час конфлікту 36-річний чоловік смертельно побив односельця

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Коломийщини повідомили про підозру 36-річному чоловіку, який побив свого односельця. Конфлікт між двома чоловіками закінчився тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілого, від яких він помер у лікарні

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілий та нападник розпивали спиртні напої у будинку фігуранта. Під час раптового конфлікту молодший чоловік кілька разів ударив односельця по голові. Потерпілий зміг вийти з будинку, але дорогою додому знепритомнів. Його помітив місцевий житель і викликав "швидку".

Попри надану медичну допомогу, чоловік помер у лікарні.

Нападника затримали за місцем проживання. Він раніше не був судимий.

Слідчі повідомили йому про підозру. Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, в Рівненській області засудили чоловіка, який жорстоко побив односельця. Все почалося зі сварки через звинувачення у крадіжці. Інцидент стався у квітні цього року в селі Почапки. 62-річного потерпілого госпіталізували з пораненням черевної порожнини.