На Прикарпатье бывший начальник ГСЧС организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн
Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области. Он организовал незаконную вырубку леса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным следствия, в августе 2023 года чиновник под видом проведения учений по тушению лесных пожаров привлек более 100 подчиненных к незаконной вырубке зеленых насаждений. Работы производились на земельном участке площадью более 112 га.
"Эта территория относится к объектам природно-заповедного фонда – общезоологического заказника "Черный лес". Из-за действий чиновника государству нанесен ущерб на сумму 7 млн 300 тыс. грн", - сообщили в ведомстве.
За совершенное бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщалось, на Прикарпатье злоумышленники вырубили более 1,7 тысяч деревьев на 257 миллионов гривен.