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06 июня 2025, 15:39

На Прикарпатье бывший начальник ГСЧС организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн

06 июня 2025, 15:39
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области. Он организовал незаконную вырубку леса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в августе 2023 года чиновник под видом проведения учений по тушению лесных пожаров привлек более 100 подчиненных к незаконной вырубке зеленых насаждений. Работы производились на земельном участке площадью более 112 га.

"Эта территория относится к объектам природно-заповедного фонда – общезоологического заказника "Черный лес". Из-за действий чиновника государству нанесен ущерб на сумму 7 млн 300 тыс. грн", - сообщили в ведомстве.

За совершенное бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, на Прикарпатье злоумышленники вырубили более 1,7 тысяч деревьев на 257 миллионов гривен.

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