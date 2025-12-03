Колишній начальник ДСНС Івано-Франківської області організував незаконну вирубку лісу на понад 7 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Перед судом постане колишній начальник ДСНС Прикарпаття, викритий ДБР на незаконній вирубці лісу на понад 7 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж залучив понад 100 підлеглих до незаконної вирубки зелених насаджень. Роботи проводилися на земельній ділянці площею 112,1 га, розташованій за межами села Нова Гута.

"Ця територія належить до об’єктів природно-заповідного фонду – загальнозоологічного заказника "Чорний ліс". Через такі дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 млн 300 тис. грн.", – йдеться у повідомленні.

За скоєне екскерівнику ДСНС загрожує до 10 років позбавлення волі.

