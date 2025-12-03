13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
12:53  03 грудня
У центрі Полтави п'яний водій зніс паркан і меморіальні щити
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 14:34

Колишній начальник ДСНС Івано-Франківської області організував незаконну вирубку лісу на понад 7 млн грн

03 грудня 2025, 14:34
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Перед судом постане колишній начальник ДСНС Прикарпаття, викритий ДБР на незаконній вирубці лісу на понад 7 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж залучив понад 100 підлеглих до незаконної вирубки зелених насаджень. Роботи проводилися на земельній ділянці площею 112,1 га, розташованій за межами села Нова Гута.

"Ця територія належить до об’єктів природно-заповідного фонду – загальнозоологічного заказника "Чорний ліс". Через такі дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 млн 300 тис. грн.", – йдеться у повідомленні.

За скоєне екскерівнику ДСНС загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Національної поліції повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Він організував незаконну вирубку лісу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область Прикарпаття ДБР ДСНС ліс вирубка дерев
На Прикарпатті посадовець ТЦК жорстоко побив військовозобов'язаного: деталі інциденту
02 грудня 2025, 10:51
На Прикарпатті у гірському присілку внаслідок пожежі загинули дві людини
01 грудня 2025, 09:11
Смертельна ДТП на Прикарпатті: водій "КІА" зіткнувся з трактором
27 листопада 2025, 19:57
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
03 грудня 2025, 14:56
Вибух у Харкові: двоє поранених, на місці працюють рятувальники
03 грудня 2025, 14:49
Побив чоловіка і залишив напризволяще: суд Києва призначив кривднику 5 років в’язниці
03 грудня 2025, 14:26
У той час, коли всі розвинені країни борються за таланти, у нас борються з талантами
03 грудня 2025, 14:21
Генштаб про Покровськ: бої тривають, місто не захоплено
03 грудня 2025, 14:05
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
03 грудня 2025, 13:58
Бюджет-2026 схвалено комітетом: нардеп Железняк обіцяє "червону кнопку"
03 грудня 2025, 13:45
ДТП на Хмельниччина: підліток на мотоциклі врізався в припарковане авто
03 грудня 2025, 13:39
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 13:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »