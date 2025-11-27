Фото: пресслужба поліції

У смт. Богородчани на Прикарпатті сталася смертельна ДТП, в якій загинув водій легкового автомобіля

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія трапилася 27 листопада близько 17:30 на вулиці Тараса Шевченка. На місце події прибули слідчо-оперативна група та поліція, яка розпочала перевірку обставин.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "КІА", 1973 року народження, не впорався з керуванням. Легковик з'їхав з проїжджої частини та врізався в припаркований на узбіччі трактор. Внаслідок зіткнення чоловік загинув на місці.

Поліцейські продовжують працювати на місці події, фіксуючи деталі ДТП та опитуючи можливих свідків. Обставини аварії наразі уточнюються.

Правоохоронці нагадують водіям про необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху, особливо в умовах міста та при зниженій видимості в осінньо-зимовий період.

