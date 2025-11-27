19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
18:26  27 листопада
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2025, 19:57

Смертельна ДТП на Прикарпатті: водій "КІА" зіткнувся з трактором

27 листопада 2025, 19:57
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

У смт. Богородчани на Прикарпатті сталася смертельна ДТП, в якій загинув водій легкового автомобіля

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія трапилася 27 листопада близько 17:30 на вулиці Тараса Шевченка. На місце події прибули слідчо-оперативна група та поліція, яка розпочала перевірку обставин.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "КІА", 1973 року народження, не впорався з керуванням. Легковик з'їхав з проїжджої частини та врізався в припаркований на узбіччі трактор. Внаслідок зіткнення чоловік загинув на місці.

Поліцейські продовжують працювати на місці події, фіксуючи деталі ДТП та опитуючи можливих свідків. Обставини аварії наразі уточнюються.

Правоохоронці нагадують водіям про необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху, особливо в умовах міста та при зниженій видимості в осінньо-зимовий період.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині в селі Велика Городниця сталася смертельна ДТП, у якій загинув пішохід. Наразі слідчі встановлюють його особу та обставини наїзду вантажівки "Volvo" з напівпричепом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область Прикарпаття смертельна ДТП загибель водій зіткнення
П'ять ударів в район паху: на Прикарпатті військовий ТЦК жорстоко побив військовозобов'язаного
27 листопада 2025, 15:15
Житель Прикарпаття "накопичив" вдома цілий "бойовий арсенал"
27 листопада 2025, 11:20
На Миколаївщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: одного з водіїв деблокували рятувальники
27 листопада 2025, 11:12
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Український десантник, прикинувшись своїм, підкликав російських військових і ліквідував їх
27 листопада 2025, 20:09
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
27 листопада 2025, 19:44
Новий український фільм перевершив "Антарктиду" Птушкіна: нова стрічка зібрала понад 8 мільйонів
27 листопада 2025, 19:30
Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон у Запорізькій області
27 листопада 2025, 19:21
ЗСУ втратили контроль над позиціями на Гуляйпільському напрямку
27 листопада 2025, 19:09
Посадовців Полтавської міськради підозрюють у привласненні 5,4 млн грн під час закупівель для ЗСУ
27 листопада 2025, 18:57
В "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло в Україні 28 листопада
27 листопада 2025, 18:49
Ворог атакував три райони Дніпропетровщини дронами та КАБами: зруйновані будинки, авто та АЗС
27 листопада 2025, 18:48
Україна імпортувала тракторів на понад 700 мільйонів доларів
27 листопада 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Всі блоги »