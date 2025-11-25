В Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину в лікарні

Фото: поліція

Правоохоронці в Івано-Франківську затримали чоловіка, який у приміщенні лікарні здійснив кілька пострілів із пневматичного пістолета та поранив іншого пацієнта

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та прокуратури.

Інцидент стався близько 16:00 21 листопада. Встановлено, що 51-річний житель Івано-Франківської громади, перебуваючи напідпитку, спровокував конфлікт з іншим пацієнтом – 39-річним жителем Коломийщини,. У ході суперечки чоловік здійснив три постріли з пневматичного пістолета у потерпілого, коли той лежав на ліжку, після чого вдарив його по голові рукояткою зброї. Потерпілий отримав тілесні ушкодження, йому надали меддопомогу.

Поліцейські вилучили зброю та інші речові докази. Зловмисника затримали.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до семи років тюрми.

