Правоохранители сообщили подозрение депутату из Прикарпатья, устроившему драку с применением оружия

иллюстративное фото: из открытых источников

ГБР сообщило о подозрении депутату из Ивано-Франковской области, устроившему драку с применением оружия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сообщено о подозрении депутату Верховинского районного совета Ивано-Франковской области, который также работает лесничим Путильского надлесничества филиала "Подольский лесной офис" ГСХП "Леса Украины". Речь идет о хулиганских действиях с применением огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Вижницком районе Черновицкой области. В конце лета должностное лицо, находясь в гостях у своего знакомого, вступило в словесный спор с другим гостем. Депутат начал громко ругаться, после чего повалил незнакомого мужчину на землю и избивал его руками и ногами по туловищу и голове. Знакомый чиновник пытался остановить драку, однако тот не угомонился. Зато извлек из собственного автомобиля автомат, ударил им знакомого прикладом и произвел выстрел ему в ногу. Пуля прошла навылет через стопу.

После стрельбы депутат покинул место происшествия, а потерпевшие обратились к стражам порядка.

За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Прикарпатье правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в областном центре. Известно, что мужчина произвел выстрелы в центре Ивано-Франковска.