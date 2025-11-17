Фото: ГСЧС

Туристы во время спуска с горы Говерла из-за резкого ухудшения погоды потеряли ориентир и заблудились

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели поддерживали связь с туристами – 23-летним киевлянином и его 22-летней подругой. Несмотря на темное время суток, холод и переменную погоду в горах, они быстро добрались до них и обеспечили безопасное сопровождение.

Спасатели напоминают: в горах погода меняется очень быстро. В темноте выходить на маршрут категорически небезопасно – легко сбиться с дороги или получить травму.

Напомним, синоптики предупредили, что 17 ноября сильный ветер накроет Карпаты и западные области. Установлен желтый уровень опасности.