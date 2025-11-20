Смертельное ДТП в Прикарпатье: водитель сбил человека и скрылся, пострадавший погиб на месте

Фото: Нацполиция

Авария произошла на Надворнянщине. Водитель наехал на пешехода и скрылся. Правоохранители задержали его

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

ДТП произошло 18 ноября в 23:17 в селе Стримба. Водитель сбил 56-летнего мужчину, находившегося на проезжей части дороги. После ДТП водитель покинул место аварии. К сожалению, потерпевший от полученных травм погиб на месте.

На следующий день полиция обнаружила автомобиль Honda CR-V, а также водителя. Им оказался 27-летний житель Черновицкой области. Его задержали при выезде из Надворнянского района.

"Вскоре следователи сообщат ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Днепре произошла авария с участием автобуса группы "Без ограничений" и легкового автомобиля. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения: автобус, совершая поворот, задел заднюю часть легковушки.