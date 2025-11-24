На Прикарпатті чиновники Держпраці вимагали гроші у підприємців за послуги, які мали надаватись безкоштовно

фото: ДБР

За даними відомства, посадовці управління Держпраці, що здійснює свою діяльність в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях, вимагали гроші за безоплатні послуги з навчання з охорони праці та видавали посвідчення працівникам без фактичного проходження курсів. Окремо вони брали плату за безперешкодну реєстрацію декларацій-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, який видається безплатно протягом 5 днів.

Для цього вони використовували спеціально визначені експертні організації. Якщо ж підприємець звертався до "неправильної" організації, чиновники штучно затягували розгляд на місяці. Натомість співпраця з "потрібною" фірмою гарантувала отримання дозволу за тиждень.

Слідство також встановило, що фігуранти вигадували проведення перевірок, яких під час воєнного стану взагалі не мало здійснюватися.

Крім цього, посадовці регулярно отримували гроші за приховування нещасних випадків, неоформлених працівників та інших порушень. Зокрема протягом 2025 року чиновники отримали сотні тисяч гривень неправомірної вигоди від підприємців.

За скоєне фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення, конфіскацію майна та заборона обіймати посади.

