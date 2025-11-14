Фото: Нацполіція

Інцидент стався 12 листопада близько 20 години в одному із населених пунктів Новицької територіальної громади. Чоловік отримав удар ножем від свого пасинка

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Медики госпіталізували 44-річного місцевого жителя з проникаючими пораненнями грудної клітки, лівого стегна та гомілки. На місце інциденту приїхали правоохоронці. З'ясувалось, що стався побутовий конфлікт.

Під час сварки 25-річний пасинок сп’яніння схопив ножа та завдав вітчиму кілька ударів у грудну клітку та нижні кінцівки. Правоохоронці затримали молодого чоловіка. Тепер йому загрожує позбавлення волі до восьми років.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині таксист під час конфлікту поранив клієнта ножем. 39-річному чоловіку повідомлено про підозру вчинення злочину, а саме умисного тяжкого тілесного ушкодження, передбаченого ч.1 ст.121 КК України.