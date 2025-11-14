17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 17:20

На Прикарпатті чоловік напав із ножем на свого вітчима

14 листопада 2025, 17:20
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався 12 листопада близько 20 години в одному із населених пунктів Новицької територіальної громади. Чоловік отримав удар ножем від свого пасинка

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Медики госпіталізували 44-річного місцевого жителя з проникаючими пораненнями грудної клітки, лівого стегна та гомілки. На місце інциденту приїхали правоохоронці. З'ясувалось, що стався побутовий конфлікт.

Під час сварки 25-річний пасинок сп’яніння схопив ножа та завдав вітчиму кілька ударів у грудну клітку та нижні кінцівки. Правоохоронці затримали молодого чоловіка. Тепер йому загрожує позбавлення волі до восьми років.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині таксист під час конфлікту поранив клієнта ножем. 39-річному чоловіку повідомлено про підозру вчинення злочину, а саме умисного тяжкого тілесного ушкодження, передбаченого ч.1 ст.121 КК України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція напад Івано-Франківська область
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На очах у перехожих: у Дніпрі вантажівка насмерть збила 65-річного чоловіка
14 листопада 2025, 18:08
Україна запустила серійне виробництво дронів-перехоплювачів "Шахедів"
14 листопада 2025, 17:59
У Києві рятувальник ліквідовував пожежу у власній домівці, у яку влучили росіяни
14 листопада 2025, 17:49
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
14 листопада 2025, 17:12
На Хмельниччині підприємець хотів "заробити" на їжі для військових: хотів постачати військовим дешевше харчування
14 листопада 2025, 16:15
З початку року ДБР затримало майже 2 тис. осіб
14 листопада 2025, 16:13
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
14 листопада 2025, 16:04
Гуляйполе. Попрощайтесь із містом на Запорізькому напрямку
14 листопада 2025, 15:51
На Закарпатті засудили чоловіка, який у соцмережах розхвалював російських окупантів
14 листопада 2025, 15:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »