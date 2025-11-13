Фото: ілюстративне

У поліції з’ясовують деталі вечірнього інциденту, під час якого один із чоловіків відкрив вогонь із травматичної зброї просто серед міста

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У центрі Івано-Франківська поліція розслідує обставини стрілянини, що сталася ввечері 13 листопада. За попередньою інформацією, інцидент відбувся близько 19:30, коли до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів на одній із міських вулиць.

На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла в конфлікт. Один із учасників дістав зброю травматичної дії та здійснив кілька пострілів у повітря. Після цього він залишив місце події.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція проводить оперативні заходи для встановлення особи та місцеперебування стрільця. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події, а також перевіряються свідчення очевидців і відео з камер спостереження поблизу місця інциденту.

Правоохоронці закликають громадян, які могли бачити або зняти момент події, звертатися до поліції, щоб допомогти у розслідуванні.

