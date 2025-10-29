11:33  29 октября
29 октября 2025, 12:46

После Львова – Ивано-Франковск просит присвоить Фарион звание Героя Украины

29 октября 2025, 12:46
Фото: из открытых источников
Ивано-Франковский городской совет обратился к президенту Зеленскому и председателю Верховной Рады. Они просят присвоить Ирине Фарион звание Героя Украины (посмертно)

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковского городского совета, передает RegioNews.

Как отмечается в документе, Фарион на протяжении жизни "преданно служила украинскому делу, отстаивала язык, национальные ценности и государственное достоинство".

В горсовете отметили, что Ивано-Франковск стал первым городом, который переименовал улицу в честь Ирины Фарион, и стремится, чтобы ее имя было увековечено на высшем государственном уровне.

Ранее аналогичное обращение принял Львовский облсовет. В то же время, Верховная Рада 21 октября не поддержала постановление о присвоении звания Героя Украины Фарион – за документ проголосовали только 189 депутатов из необходимых 226.

Убийство Ирины Фарион

Трагедия произошла 19 июля 2024, около 19:20, у дома Ирины Фарион на улице Масарика во Львове. Злоумышленник произвел один выстрел в голову жертвы и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось – она скончалась от полученного ранения.

26 декабря 2024 года правоохранители завершили расследование резонансного убийства общественного деятеля, бывшего народного депутата Ирины Фарион.

После переквалификации преступления 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко обвиняется в умышленном убийстве по мотивам национальной нетерпимости. Парню грозит пожизненное заключение.

Ранее мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына. 9 апреля суд продлил меру пресечения обвиняемому.

В то же время дочь Фарион София требует от подозреваемого 15 млн грн моральной компенсации.

