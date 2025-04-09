фото: Суспільне

В среду, 9 апреля, в Шевченковском районном суде Львова состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

Суд продлил меру пресечения обвиняемому в преступлении Вячеславу Зинченко – он останется под стражей по меньшей мере до 8 июня.

Как отмечается, заседание началось в 10.35. Один из адвокатов Зинченко, Игорь Сулима, отсутствовал, интересы подозреваемого представлял Юрий Немировский.

Перед началом слушания Немировский сообщил, что его подзащитный плохо себя чувствует. Сам Зинченко объяснил задержку своего прибытия в суд тем, что ему оказывали медицинскую помощь.

В 10:55 судья пошел в совещательную комнату, а по возвращении объявил решение – содержание под стражей продлено до 8 июня.

Также адвокат Юрий Немировский зачитал ходатайство о переносе судебного разбирательства в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья Зинченко. Суд удовлетворил ходатайство. Следующее заседание по делу назначено на 29 апреля.

Напомним, 26 декабря правоохранители завершили расследование резонансного убийства общественного деятеля, бывшего народного депутата Ирины Фарион. После переквалификации преступления 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко обвиняется в умышленном убийстве по мотивам национальной нетерпимости. Парню грозит пожизненное заключение.

Ранее мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына.