Після Львова – Івано-Франківськ просить присвоїти Фаріон звання Героя України

Івано-Франківська міська рада звернулася до президента Зеленського та голови Верховної Ради. Вони просять присвоїти Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно)

Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської міської ради, передає RegioNews.

Як зазначається у документі, Фаріон упродовж життя "віддано служила українській справі, відстоювала мову, національні цінності та державну гідність".

У міськраді наголосили, що Івано-Франківськ став першим містом, яке перейменувало вулицю на честь Ірини Фаріон, і прагне, аби її ім’я було вшановане на найвищому державному рівні.

Раніше аналогічне звернення ухвалила Львівська облрада. Водночас Верховна Рада 21 жовтня не підтримала постанову про присвоєння звання Героя України Фаріон – за документ проголосували лише 189 депутатів із необхідних 226.

Убивство Ірини Фаріон

Трагедія сталася 19 липня 2024 року, близько 19:20, біля будинку Ірини Фаріон на вулиці Масарика у Львові. Зловмисник здійснив один постріл у голову жертви та втік. Постраждалу доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося – вона померла від отриманого поранення.

26 грудня 2024 року правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Після перекваліфікації злочину 18-річного жителя Дніпра В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Раніше мати В'ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина. 9 квітня суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому.

Водночас донька Фаріон Софія вимагає від підозрюваного 15 млн грн моральної компенсації.