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26 декабря 2024, 09:35

Убийство Ирины Фарион: дело переквалифицировали, 18-летнему подозреваемому грозит пожизненное

26 декабря 2024, 09:35
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фото: Нацполиция
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Правоохранители завершили расследование резонансного убийства общественного деятеля, бывшего народного депутата Ирины Фарион. После переквалификации преступления 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко обвиняется в умышленном убийстве по мотивам национальной нетерпимости. Парню грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Следствие выяснило, что подозреваемый в 2022 году присоединился к онлайн-группе, пропагандировавшей насилие, расовую и национальную ненависть. В 2024 году он стал членом еще одной организации, связанной с русскими неонацистами. Находясь в этих сообществах, молодой человек сформировал неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной деятельности по защите украинского языка и культуры. Считая ее действия причиной раскола единства, он спланировал преступление.

Подозреваемый тщательно подготовился к нападению: собрал информацию о жизни и деятельности общественного деятеля, следил за ней, разработал план убийства и приобрел огнестрельное оружие. Трагедия произошла 19 июля, около 19:20, у дома Ирины Фарион по улице Масарика во Львове. Злоумышленник произвел один выстрел в голову жертвы и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось - она скончалась от полученного ранения.

25 июля правоохранители задержали подозреваемого в Днепре. Правоохранители завершили расследование и 25 декабря направили обвинительный акт в суд. Вячеславу Зинченко инкриминируют умышленное убийство, совершенное по мотивам национальной нетерпимости (пункты 8, 14 части 2 статьи 115 УК Украины), а также незаконное обращение с оружием (часть 1 статьи 263 УК Украины).

"Ему грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко был переведен в другой изолятор. Парень предупредил своего адвоката, что не планирует совершать самоубийство.

Ранее также сообщалось, что владелец пистолета, фигурирующего по делу об убийстве Фарион, просил вернуть ему оружие.

Кроме того, мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына.

Отметим, 13 ноября суд во Львове продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко до 12 января.

суд подозрение Львов расследование убийство следствие Нацполиция Фарион Ирина пожизненное
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