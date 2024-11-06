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06 ноября 2024, 04:20

Мать подозреваемого в убийстве Фарион заявила о наличии новых доказательств по делу

06 ноября 2024, 04:20
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Фото: Новости.
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Мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко Елена заявила, что адвокаты имеют новые доказательства невиновности ее сына

Об этом она написала в письме Центру прав человека ZMINA, передает RegioNews.

Женщина рассказала, что у адвоката есть видеодоказательство того, что в момент, когда камеры фиксировали парня во дворе под домом Фарион, Вячеслав находился в другом городе.

Также она добавила к письму фото, на которых видно, что черты лица и телосложение Вячеслава Зинченко отличаются от черт и телосложения парня, попавшего на записи камер у дома Фарион.

Также отмечается, что у адвокатов якобы есть доказательства, что парень сидел на скамейке за две-три недели до нападения, а Вячеслав, как уверяет его мать, прибыл во Львов 9 июля.

Женщина рассказала, что в изоляторе к парню в камеру подсаживают разных людей, которые "уговаривают его признаться в убийстве" и угрожают. При этом, по ее словам, парню не разрешают увидеться с родителями.

Кроме того, по словам женщины, сын передал ей записку, в которой сообщил, что не планирует совершать самоубийство. Так что если с ним что-нибудь случится, это дело рук других лиц.

Также отмечается, что защита Зинченко обеспокоена объективностью расследования. Адвокаты обращаются к омбудсмену для содействия объективности и обеспечения прав и свобод Зинченко.

Напомним, ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко перевели в другой изолятор. Зинченко предупредил своего адвоката, что не планирует совершать самоубийство.

Ранее также сообщалось, что владелец пистолета, фигурирующего по делу об убийстве Фарион, просил вернуть ему оружие.

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