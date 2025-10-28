Ілюстративне фото

На Прикарпатті суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави мешканцю Більшівцівської територіальної громади. Крім того, чоловіку загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Суд відправив чоловіка під варту без права внесення застави. Зазначається, що відповідно до санкції інкримінованої статті, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Ще 10 жовтня жителька міста Галич повідомила поліції, що її сусід жорстоко поводився із собакою. Він прив’язав тварину до автомобіля та тягнув її дорогою: тварина після цих знущань померла. Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку. Поліцейські завершили досудове розслідування і направили до суду матеріали. За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.