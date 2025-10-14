Фото: Нацполіція

На Прикарпатті псевдобанкір обманув місцеву жительку. В результаті він вкрав гроші з банківської картки

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Жителька Івано-Франківська звернулась до поліції. За її словами, їй зателефонував чоловік, який представився працівником банку. Він сказав, що шахраї нібито намагаються "зламати" її банківську картку та оформити кредит.

Жінка довірилась йому та виконала всі його вказівки. Лише за кілька хвилин шахрай списав з її рахунку 95 тисяч гривень. Після цього жінка звернулась до правоохоронців.

"За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.