11:38  14 октября
В Киевской области под колесами Mitsubishi погиб пешеход
11:15  14 октября
Во Львове разоблачили агентов РФ, которые совершали поджоги по заказу россиян
07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
14 октября 2025, 12:44

В Прикарпатье чиновники миграционной службы требовали с иностранцев 5500 долларов за продление срока пребывания в Украине

14 октября 2025, 12:44
фото: ГБР
Правоохранители задержали и сообщили о подозрении начальнику одного из отделов Западного межрегионального управления Государственной миграционной службы и его подчиненному

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Злоумышленники также привлекли к сделке переводчика, который получал и передавал часть неправомерной выгоды за услуги миграционников. Другую часть "клиенты" оплачивали лично должностными лицами.

"В течение августа – октября 2025 года фигуранты требовали у 7 иностранцев 5,5 тыс. долларов США за решение о продлении срока пребывания на территории Украины. Фактически они успели получить 3,8 тыс. долларов США", – говорится в сообщении.

Трем лицам сообщено о подозрениях. Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Всем фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, в Прикарпатье правоохранитель пытался наладить схему побега мужчин призывного возраста в Румынию. Теперь ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

09 октября 2025
