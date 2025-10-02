10:37  02 октября
В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
09:15  02 октября
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
02 октября 2025, 12:11

На Прикарпатье правоохранитель пытался наладить схему побега уклонистов в Румынию

02 октября 2025, 12:11
Фото: ГБР
Задержан правоохранитель из Ивано-Франковской области, который пытался организовать схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Его разоблачили уже во время первой попытки провести уклониста

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

В феврале этого года к фигуранту обратился переселенец из Новой Каховки с просьбой помочь выехать из Украины. Правоохранитель сразу заявил, что легально сделать это невозможно, но за 10 тысяч долларов готов организовать незаконное пересечение. Впоследствии он поднял сумму еще на 2 тысячи долларов, а также привлек знакомых-посредников для получения денег.

Правоохранитель сам отвез "клиента" в Верховинский район, где организовал ему ночлег. На следующий день на внедорожнике без номерных знаков он сопровождал военнообязанного горными дорогами и долинами в сторону границы с Румынией.

Злоумышленника задержали после получения второй части взятки, а мужчину-беглеца поймали при попытке незаконного пересечения границы.

Правоохранителю объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее на Закарпатье разоблачили двух пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу. Военнослужащие действовали отдельно друг от друга. Через посредников они брали по 3-5 тысяч долларов с человека.

