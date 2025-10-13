20:59  13 октября
13 октября 2025, 21:15

В Ивано-Франковской области построят индустриальный парк

13 октября 2025, 21:15
иллюстративное фото: из открытых источников
В Ивано-Франковской области на базе бывшего сахарного завода построят индустриальный парк. Соответствующее решение приняли местные депутаты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Latifundist.com.

"На очередной сессии городского совета депутаты единогласно поддержали решение о создании индустриального парка "Покутье"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, его обустроят на территории бывшего сахарного завода.

Парк создается сроком на 30 лет в соответствии с действующим законодательством, с возможностью продления. Здесь будут перерабатывать местную сельхозпродукцию, производить продукты питания и напитки, также здесь будут производить мебель и биогаз.

Напомним, Фонд госимущества не нашел покупателя на госпакет акций в НПЗ Коломойского в Прикарпатье. Речь идет о ПАО "Нефтехимик Прикарпатья".

