На Прикарпатті посадовці міграційної служби вимагали з іноземців 5500 доларів за продовження строку перебування в Україні

фото: ДБР

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру начальнику одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби та його підлеглому

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зловмисники також залучили до оборудки перекладача, який отримував та передавав частину неправомірної вигоди "за послуги" міграційників. Іншу частину "клієнти" оплачували особисто посадовцями.

"Упродовж серпня – жовтня 2025 року фігуранти вимагали у 7 іноземців 5,5 тис. доларів США за рішення щодо продовження їм строку перебування на території України. Фактично вони встигли отримати 3,8 тис. доларів США", – йдеться у повідомленні.

Трьом особам повідомлено про підозри. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Всім фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

