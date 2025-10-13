В Івано-Франківській області збудують індустріальний парк

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Івано-Франківщині на базі колишнього цукрового заводу збудують індустріальний парк. Відповідне рішення ухвалили місцеві депутати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Latifundist.com.

"На черговій сесії міської ради депутати одноголосно підтримали рішення про створення індустріального парку "Покуття"", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, його облаштують на території колишнього цукрового заводу,.

Парк створюється строком на 30 років відповідно до чинного законодавства, з можливістю продовження. Тут перероблятимуть місцеву сільгосппродукцію, вироблятимуть продукти харчування та напої, також тут виготовлятимуть меблі та біогаз.

