Фонд госимущества не нашел покупателя на госпакет акций в НПЗ Коломойского на Прикарпатье

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Об этом говорится на сайте "Прозорро.Продажи", передает RegioNews.

Стартовая цена на лот снизилась вдвое – с 440,5 млн грн до 220,2 млн грн

ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" – это нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в городе Надворная Ивано-Франковской области и работающее с украинским сырьем. Акционерами предприятия являются государство и компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским.

Суммарный доход предприятия за 2022 год составил 265,56 млн. грн., а по состоянию на первое полугодие 2024 года показатель составляет 47,072 млн. грн. У НПЗ были планы на реконструкцию и модернизацию мощностей, однако эти намерения отложили из-за финансового кризиса.

Напомним, Игорь Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года. Эту меру пресечения ему назначили в рамках дела СБУ/БЭБ — правоохранители подозревают Коломойского в мошенничестве и отмывании средств.

9 мая этого года суд также избрал Коломойскому меру пресечения по делу о заказном убийстве.

Отметим, сначала Коломойского отправили под стражу с альтернативой залогу в 3,8 миллиарда гривен. Адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения.

29 августа суд отменил меру пресечения по одному из дел, возбужденных против Коломойского. Речь идет о залоге в размере 1,877 млрд. грн. Однако он останется в СИЗО, поскольку до сих пор действует мера пресечения по другому делу.

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