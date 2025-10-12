Фото: Національна поліція України

Поліція розслідує ДТП за участю легковика та мікроавтобуса, внаслідок якого постраждали кілька людей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У селі Майдан Ямницької територіальної громади Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Інцидент стався 11 жовтня близько 22:00 за місцевим часом.

За попередніми даними, у ДТП потрапили легковий автомобіль марки "Jeep" та мікроавтобус "Mercedes Sprinter". У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобуса, а також його пасажири. Наразі відомості про точну кількість постраждалих уточнюються.

Рятувальники надають допомогу постраждалим

На місці події працюють співробітники поліції та рятувальники. Вони забезпечують безпеку, фіксують обставини аварії та надають допомогу постраждалим.

Розслідування причин ДТП триває.

