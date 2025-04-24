Правоохранители в столице расследуют жестокое обращение с животным. Житель столицы показывал издевательство над котенком в соцсетях

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители во время мониторинга социальных сетей увидели публикацию парня, издевался над котенком. В личном Telegram-канале киевлянин предлагал подписчикам на выбор выбрать, какие сами насильственные действия будут совершаться с животным.

"По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее во Львове мужчина убил свою собаку битой. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.