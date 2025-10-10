Фото: Національна поліція України

Правоохоронці розпочали розслідування після того, як чоловік жорстоко поводився з собакою

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У Більшівцівській громаді Івано-Франківщини правоохоронці відкрили кримінальне провадження через жорстоке поводження з собакою. Тварину прив’язали до автомобіля і тягнули по дорозі, повідомила мешканка громади. Постраждалу собаку оперативно вилучили та передали до ветеринарної клініки в Івано-Франківську, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Чоловік тягнув собаку за автомобілем

Інцидент стався 10 жовтня близько 9:30. Поліцейські швидко розшукали чоловіка, який жорстоко поводився з твариною. Спершу він заперечував скоєне, але згодом зізнався і повідомив, що залишив собаку на узбіччі дороги за межами села Набережне. Порушником виявився 59-річний місцевий житель.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 3 років, а також конфіскацію тварини.

Поліція Івано-Франківщини закликає громадян повідомляти про випадки насильства над тваринами. Правоохоронці нагадують, що жорстоке поводження з тваринами – це не лише аморальний вчинок, а й кримінальне правопорушення з серйозними правовими наслідками.

