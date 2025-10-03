16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
03 жовтня 2025, 19:12

Поліція Прикарпаття викрила наркобізнес: двоє чоловіків вирощували коноплі, ще один продавав психотропи

03 жовтня 2025, 19:12
Фото: Національна поліція України
На Прикарпатті поліція затримала трьох чоловіків, які займалися незаконним обігом наркотиків та вирощуванням нарковмісних рослин

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Двоє з них мешкали у Снятині і організували "бізнес" із продажу канабісу, ще один – у Рожнятівській громаді – збував психотропні речовини. Усіх фігурантів узято під варту.

Двоє чоловіків із Снятина і ще один із Рожнятівської громади затримані

Оперативники обласного управління карного розшуку спільно зі снятинськими правоохоронцями задокументували діяльність 28-річного та 30-річного чоловіків. Встановлено, що вони створили Telegram-канал для пошуку клієнтів і збуту наркотиків, а також організували "закладки" для прихованого розповсюдження. Коноплі вирощували на спеціально облаштованій ділянці посеред поля, а зібраний "урожай" переробляли вдома для продажу.

Усіх фігурантів взято під варту

Під час санкціонованих обшуків у будинках та транспорті зловмисників вилучили понад 4 кг канабісу, електронні ваги, засоби фасування, гроші, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Двоє чоловіків отримали підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконний обіг наркотиків у особливо великих розмірах. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ще один випадок задокументували співробітники Рожнятівської поліції спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю. За даними слідства, 25-річний мешканець громади, раніше судимий за наркозлочини, із березня цього року займався збутом психотропної речовини альфа-PVP. Його затримали під час чергової оборудки. Підозру йому повідомили за частиною 2 статті 307 ККУ, суд також обрав тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці Житомирщини розслідували діяльність наркогрупи, яка щомісяця заробляла до 600 тисяч гривень на амфетаміні.

наркотики Прикарпаття Івано-Франківська область канабіс наркомережа психотроп
