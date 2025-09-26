00:50  26 сентября
26 сентября 2025, 17:37

Трагедия в столице: во время пожара в 9-этажном доме погиб человек

26 сентября 2025, 17:37
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

Спасатели ликвидировали пожар в киевской девятиэтажке и вывели на безопасное расстояние нескольких жителей дома

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В Киеве во время пожара в девятиэтажном жилом доме погиб один человек. Тело пострадавшей обнаружили спасатели прямо в квартире, где загорелся огонь.

Огонь охватил квартиру на 8 этаже

Инцидент произошел в Днепровском районе по улице Березняковская. Согласно предварительным данным, огонь охватил квартиру на восьмом этаже и распространился на балконы соседних квартир, создавая угрозу жителям других этажей.

Спасатели вывели жителей на безопасный воздух

Во время ликвидации пожара спасатели вывели на свежий воздух пятерых находившихся в доме людей. Пострадавших среди эвакуированных нет, их состояние оценивается медиками.

Причины возгорания устанавливают правоохранительные органы. Следствие проверяет все возможные версии, включая техническую неисправность и неосторожность при эксплуатации электроприборов.

Ранее сообщалось о пожаре на Подоле, где загорелись четыре автомобиля у дороги. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, а спасатели отрабатывают версию возможного поджога.

