Трагедия в столице: во время пожара в 9-этажном доме погиб человек
Спасатели ликвидировали пожар в киевской девятиэтажке и вывели на безопасное расстояние нескольких жителей дома
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
В Киеве во время пожара в девятиэтажном жилом доме погиб один человек. Тело пострадавшей обнаружили спасатели прямо в квартире, где загорелся огонь.
Инцидент произошел в Днепровском районе по улице Березняковская. Согласно предварительным данным, огонь охватил квартиру на восьмом этаже и распространился на балконы соседних квартир, создавая угрозу жителям других этажей.
Во время ликвидации пожара спасатели вывели на свежий воздух пятерых находившихся в доме людей. Пострадавших среди эвакуированных нет, их состояние оценивается медиками.
Причины возгорания устанавливают правоохранительные органы. Следствие проверяет все возможные версии, включая техническую неисправность и неосторожность при эксплуатации электроприборов.
Ранее сообщалось о пожаре на Подоле, где загорелись четыре автомобиля у дороги. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, а спасатели отрабатывают версию возможного поджога.